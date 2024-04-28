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تكثيف الحملات على محال بيع الأسماك المملحة خلال شم النسيم بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
02:54 م | الأحد 28 أبريل 2024
محافظ الغربية

محافظ الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تكثيف الحملات استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ، للرقابة على المنافذ والأسواق.

حملات مكثفة على المحلات

ووجه المحافظ، مديريات التموين والصحة والطب البيطري، سلامة الغذاء، بالتنسيق مع مباحث التموين لشن حملات مكثفة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة، مشددا على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة.

الرقابة وخفض الأسعار 

كما وجه المحافظ بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار، موجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وشدد «رحمي» على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز وبخط واضح وظاهر، فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية، مثل ساندوتشات الفول والطعمية، والوقوف على مدى التزامها بتخفيض الأسعار.

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بقلم رفيق محمد ناصف