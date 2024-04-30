أستاذ تغذية يحذر مرضى ضغط الدم والقلب من تناول الأسماك المملحة

قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد تكنولوجيا بحوث الأغذية، إن الأسماك المملحة ليست خطر فقط على مرضى ضغط الدم، موضحة أنها خطر جدا على مرضى القلب والكلى والكبد والأشخاص الذين لديهم مشاكل في الرئة.

خطورة تناول الأسماك المملحة

وأضافت «سليمان»، خلال حوارها ببرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، عبر فضائية DMC، أن نسبة الصوديوم العالية في هذه الأسماك المملحة تمثل خطرًا عليهم؛ لأنها تتسبب في زيادة احتباس المياه في أجسامهم مما تسبب بعض المشكلات الخطيرة.

أكدت على ضرورة هؤلاء المرضى باستشارة الدكتور الخاص بهم قبل تناول الأسماك المملحة لعدم حدث المضاعفات التي تشكل خطر على حياتهم، لافتة إلى أن الحوامل لا يجب تناول الأغذية التي بها نسبة صوديوم عالية مثل الأسماك المملحة، موضحة أن الإنسان الطبيعي يجب نسبة الملح التي تدخل جسمه طول اليوم لا تتعدى 5 جرامات ملح، لذلك وزارة الصحة تحذر من الإفراط في تناول ملح الطعام.