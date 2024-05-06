مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تحول مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية منذ 2020

أعلن عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وعددها 9 مكاتب نجحت في تحويل وحصول العمالة بالخارج على مستحقات وتحويلات ما يقرب من مليار و7 ملايين جنيه خلال الفترة من 2020 إلى 2024 .

تذليل كافة العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج

وأضاف خضر في تصريحات لـ«الوطن» أن توجيهات حسن شحاتة وزير العمل، كانت واضحة لمسؤولي مكاتب التمثيل العمالي للمصريين بالخارج، بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج، وإتاحة أرقام الهواتف والجوالات الثابتة والمحمولة لكافة العمالة بالخارج لسهولة التواصل من مكاتب التمثيل العمالي التسعة .

9 مكاتب عمالية لتقديم الخدمات للمصريين بالخارج

وأوضح المتحدث الرسمي لـ وزارة العمل، أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة جهودها للعاملين المصريين بالخارج من خلال 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية، لافتا إلى أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تتواجد في كل الدول التالية:

- المملكة العربية السعودية «مكتبان في جدة والرياض»

- المملكة الأردنية الهاشمية (مكتب عمّان)

- مكتب التمثيل العمالي بالإمارات (مكتب أبوظبي)

- مكتب التمثيل العمال بدولة لبنان (مكتب بيروت )

- مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا (مكتب ميلانو)

- مكتب التمثيل العمالي بدولة العراق( مكتب بغداد)

- مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت (مكتب الكويت)

-مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر (مكتب الدوحة)

لفت خضر إلى أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، تمكنت من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، منذ عام 2014 وحتى 2023، وتجاوزت ملياري و 105 ملايين جنيه مصري، بينما نجحت في الحصول على مستحقات وتحويلات مالية للمصريين بالخارج بقيمة مليار وسبعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيها خلال 4 سنوات فقط في الفترة من 2020 إلى 2024 .