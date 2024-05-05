وزارة العمل: تراجع معدلات البطالة إلى 7% في عام 2023

قالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إنّ ملف العمل يحظى باهتمام كبير من الدولة والوزارة، موضحة أنّ معدلات البطالة تراجعت من 14% في 2014 إلى 7% بنهاية 2023.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنّ وزارة العمل توفر فرص عمل بالداخل والخارج ولذوي الإعاقة، موضحة أنه مع بداية تولي حسن شحاتة وزارة العمل، أصدر قرارًا بإنشاء لجنة مركزية لتنفيذ سياسة حصر وتدريب ذوي الإعاقة، وجرى بالفعل توفير ما يقرب من 14 ألف وظيفة بداية من 2023 وحتى وقتنا الحالي.

تراجع معدلات البطالة

وذكرت أنه جرى حصر 17.8 ألف منشأة من واقع التأمينات الاجتماعية، مضيفة أنّ تراجع معدلات البطالة جاء بدعم فرص العمل التي وفرتها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص.

3400 فرصة عمل جديدة

وتابعت «هبة» أنّ وزارة العمل تصدر النشرة القومية للتوظيف كل 15 يومًا، وبالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك لبحث فرص العمل المتاحة، مضيفة أنّ العمالة الفنية هي ذات الفرص الأكبر، وأنّ هناك 3400 فرصة عمل جديدة بـ55 شركة في 16 محافظة، وتشمل مهنا مختلفة.