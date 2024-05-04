وزارة العمل تصدر تقريرا عن جهود مواجهة البطالة وتشغيل ذوي الهمم

أصدرت وزارة العمل تقريرا، اليوم السبت، عن الجهود التي ساهمت بها الوزارة مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية، لخفض معدلات البطالة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن معدلات البطالة شهدت انخفاضا كبيرا منذ عام 2014، حيث تراجعت المعدلات من 13% عام 2014 إلى 6.9% في 2024.

أسباب تراجع معدلات البطالة

أوضحت الوزارة أن من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدلات البطالة في الفترة ما بين 2014 إلى 2024، توفير فرص التشغيل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف التي تعلن عنها الوزارة كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في المحافظات كافة، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بالمحافظات.

كما أكدت أن تراجع البطالة يأتي بسبب شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط، وكذلك فرص العمل التي تعلن عنها مكاتب التمثيل العمالي، حيث تمتلك وزارة العمل 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، وكذلك منظومة التدريب من أجل التشغيل وفرت فرص عمل كثيرة للخريجن المتدربين، ما ساهم في خفض معدلات البطالة.

تنظيم 30 ملتقى توظيفيا في 2023

ولفت التقرير إلى أن أحدث معلومات إدارة التشغيل بالوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توظيفا بالمحافظات، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام 2023 فقط، مؤكدا أن الدولة المصرية نجحت في توفير 7 ملايين و240 ألفا و77 فرصة عمل في الداخل والخارج خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، بالإضافة إلى توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل، و461 ألفا 309 فرص بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج خلال عام 2024.

وأفاد التقرير أنه فيما يخص ملف ذوي الهمم، فقد فرت الدولة 94 ألفا و811 فرصة من الفترة من 2014 وحتى بداية 2023، فضلا عن 14 ألف فرصة عمل لذوي همم من يناير 2023 وحتى مايو2024.