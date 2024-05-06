استعدادا لحرب محتملة.. روسيا تبدأ في إجراء مناورة بتشكيلات صاروخية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يستعد لإجراء مناورة بتشكيلات صاروخية، لزيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية، استعدادًا لحرب محتملة، وللدفاع عن أراضي روسيا من نمو حدة التهديدات الأوروبية ضد موسكو، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الروسية «تاس».

ونشرت وزارة الدفاع الروسية بيان، قالت فيه: «بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا، ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية للقيام بمهام قتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء مناورات في المنطقة القريبة».

تشكيلات صاروخية والتدريب على استخدام الأسلحة النووية

وأكدت الدفاع الروسية وجود تشكيلات صاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية من روسيا، وذلك بمشاركة الطيران والقوات البحرية، وخلال التمرين يجرى تنفيذ مجموعة من الأنشطة، لتدريب القوات على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

الرد على التهديدات وحماية أراضي روسيا

وتهدف التدريبات الروسية النووية إلى الحفاظ على جاهزية الأفراد والمعدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية، من أجل الرد على التهديدات، وسلامة الأراضي الروسية وسيادتها.

تحرك فرنسا عسكريا ضد موسكو

وتأتي استعدادات موسكو في وقت ازداد الحديث عن إرسال فرنسا بعض القوات إلى الأراضي الأوكرانية، لردع القوات الروسية، في وقت حذر فيه الكرملين من إقبال فرنسا على هذه الخطوة.