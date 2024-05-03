وزارة الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا تجاوزت 111 ألف قتيل في 2024

كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو خلال اجتماع عبر الفيديو مع قادة القوات المسلحة الروسية اليوم الجمعة أن الجيش الأوكراني يخسر نحو ألف جندي يوميا منذ بداية العام الجاري.

وأضاف «شويجو» أن الولايات المتحدة وحلفاءها يطالبون كييف بوقف التقدم الروسي والصمود أكثر مما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الأوكراني نحو 30 ألف قتيل خلال أبريل الماضي وفقاً لـ«روسيا اليوم».

الدفاع الروسية: 100 ألف قتيل أوكراني خلال 4 أشهر

وكشف وزير الدفاع الروسي أن حصيلة قتلى القوات الأوكرانية منذ بداية العام الجاري وصلت إلى أكثر من 111 ألف جندي، إضافة إلى ذلك اغتنام القوات الروسية ما يقرب من 21 ألف قطعة سلاح والمعدات العسكرية.

روسيا تسيطر على المزيد من الأراضي

وأوضح «شويجو» أن القوات الروسية لا تزال تواصل اختراق منظومات ومعاقل الجيش الأوكراني على خطوط التماس.

وعلى الرغم من محاولات الجيش الأوكراني التصدي لهجوم القوات الروسية إلا أنه شهدت الأيام الماضية سيطرة روسيا على عدد من البلدات والمناطق الجديدة حيث ذكر «شويجو» أن حصيلة الخسائر الأوكرانية من الأراضي تجاوزت 500 كيلومتر مربع منذ بداية العام