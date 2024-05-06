القبض على عصام صاصا بتهمة التسبب في وفاة شخص أعلى «دائري المنيب»

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، القبض على مؤدي المهرجانات الشعبي عصام صاصا، بتهمة التسبب في وفاة شخص أعلى دائري المنيب.

عصام صاصا يدهس شخصا أعلى «دائري المنيب»

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أنّ الواقعة بدأت بعد تلقي بلاغ بمصرع شخص إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي عصام صاصا فجر اليوم، على طريق دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمنطقة الهرم.