إيرادات السرب تقترب من حاجز الـ15 مليون جنيه بعد 5 أيام في دور العرض

إيرادات مرتفعة نجح فيلم السرب تحقيقها في دور العرض السينمائي، وذلك بعد ما احتفظ بصدارة شباك الإيرادات على مدار الخمس أيام الماضية، ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم حتى الآن إلى 13.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

الإيرادات اليومية لفيلم السرب

وحقق فيلم السرب في أول أيامه بالسينمات، الأربعاء الماضي إيرادات بلغت 1.6 مليون جنيه، وفي اليوم التالي ارتفعت الإيرادات 2.2 مليون جنيه، ومع اليوم الثالث بلغت الإيرادات 3 ملايين جنيه، وفي اليوم الرابع حقق الفيلم 2.4 مليون جنيه، بينما حقق الفيلم أعلى إيرادات يومية عن أمس الأحد محققًا 4.3 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتجاوز الفيلم حاجز الـ15 مليون جنيه خلال الساعات المقبلة.

أبطال فيلم السرب

ولاقى فيلم السرب ردود أفعال إيجابية من الجمهور بعد الأيام الأولى لطرحه في دور العرض السينمائي، ويحمل الفيلم توقيع المخرج أحمد نادر جلال.

ويشارك في بطولة الفيلم عددًا كبيرًا من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، دياب، محمود عبد المغني، مصطفى فهمي، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف: آسر ياسين، أحمد حاتم، محمد فراج، كريم فهمي، أحمد فهمي، إسلام جمال.