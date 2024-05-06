مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن فيلم «السرب» يتصدر شباك الإيرادات، لأنه قصة عن ملحمة حقيقية خاضتها القوات المسلحة، كرد شرف وثأر لأبناء مصر على يد التنظيم الإرهابي «داعش»، في ليبيا.

وأوضح «عمار» خلال تقديم برنامجه «بين السطور»، المذاع عبر «ONsport FM»، أن الفيلم يتناول العملية العسكرية التي نفذتها القوات الجوية، كرد على استشهاد 21 مواطنا مصريا، مؤكدًا أن «السرب» عمل فني ضخم، يعيد للأذهان الأعمال العسكرية الكبرى بالسينما المصرية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأفلام التي تناولت بطولات القوات المسلحة، وبعد فيلم الممر والسرب يحلق الإنتاج المصري عاليًا، ويحقق إيرادات كبيرة، مؤكدًا أن أفلام البطولات العسكرية تعود لتسيطر على المشهد والإنتاج الفني بإنتاج ضخم.