شريف منير يحتفل بانطلاق عرض فيلم السرب مع أبطاله: دم المصريين خط أحمر

احتفل الفنان شريف منير بنجاح فيلم السرب والذي انطلق عرضه في دور العرض السينمائية، وتصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية.

شريف منير يكشف عن صورة تجمعه مع أبطال فيلم السرب

وكشف الفنان شريف منير عن صورة جمعته مع احتفال أبطال فيلم السرب وعائلتهم وصناعه بانطلاق عرضه في السينمات، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق قائلاً: «صورة تجمعني مع أحمد السقا وآسر ياسين من عرض فيلم السرب.. دم المصريين خط أحمر».

وجمعت الصورة كل من الفنان شريف منير، أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، الفنان آسر ياسين وزوجته، المخرج أحمد نادر جلال، وعدد كبير من صناع الفيلم.

أبطال فيلم السرب

ويشارك في بطولة فيلم السرب عدد كبير من الفنانين وهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، كريم فهمي، محمود عبدالمغني، أحمد حاتم، هند صبري، نيللي كريم، وعدد آخر من ضيوف الشرف من اخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبدالحليم.