علي الكشوطي: أحمد السقا فقد السمع 3 أيام بسبب صوت الطائرات في «السرب»

علّق الناقد الفني علي الكشوطي، رئيس قسم الفن بجريدة «اليوم السابع»، على مشاركة عدد كبير من الفنانين في فيلم «السرب»، موضحًا أن الفيلم يضم عددًا كبيرًا من الأبطال من بينهم الفنان أحمد السقا وشريف منير ودياب ومحمد ممدوح.

اختيار أحمد السقا لبطولة السرب

وأشار «الكشوطي» خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، على «ONsport FM» إلى أنّ اختيار أحمد السقا لبطولة العمل كان اختيارًا موفقًا؛ لأن خبرته في مجال الأكشن كبيرة.

أحمد السقا في الأكشن

وبيّن «الكشوطي»، أن خبرات أحمد السقا في الأكشن ساعدته في الفيلم بشكل كبير، وجرى تطويع خبراته للخروج بمشاهد الأكشن بهذا الشكل الجيد: «أحمد السقا فقد السمع 3 أيام بسبب صوت الطائرات في أحد مشاهد الفيلم، والدبابة سحبته أسفلها، ويخاطر بحياته لكي يعطي مصداقية للمشاهد التي يمثلها».

وأوضح أنه بسبب المخاطر في العديد من المشاهد يعاني الفنان أحمد السقا من إصابات في جسده، مؤكدًا أن دياب على النقيض من مسلسل مليحة، وكان ظهوره مميزًا، كما أن محمد ممدوح قدم الدور بشكل جيد ومتمكن إلى أبعد حد.