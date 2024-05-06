آلاف المواطنين يتوافدون على الحدائق والشواطئ بالمحافظات احتفالا بشم النسيم

توافد مئات من المواطنين في محافظة المنوفية، إلى الحدائق والمنتزهات العامة منذ الصباح الباكر من أجل الاحتفال بعيد شم النسيم، من خلال اصطحاب أبنائهم والجلوس في الحدائق للاستمتاع بالمساحات الخضراء الطبيعية والأجواء الربيعية المعتدلة.

فتح الحدائق والمنتزهات

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن المحافظة، أمام جموع المواطنين تزامنًا مع احتفالات أعياد شم النسيم وخلق متنفس حضاري وجمالي للأهالي، مشيرًا إلى أنه أعطى تعليمات لجميع رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أي شكاوى من المواطنين والعمل على حلها وتذليل العقبات على مدار الساعة.

أشهر الحدائق الجديدة في المنوفية

حديقة مصر في مدينة شبين الكوم

حديقة 30 يونيو في الباجور

حديقة تحيا مصر في مدينة منوف

حديقة مبارك في مدينة السادات

حديقة مدينة الشهداء

حديقة الطفل في بركة السبع

حديقة جيهان السادات في مدينة تلا

إقبال على حديقة الأسرة والطفولة في كفر الشيخ

وشهدت حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ازدحامًا شديدًا، منذ الصباح الباكر لقضاء إجازة شم النسيم، للتنزه بحديقة الأسرة والطفولة، وحديقة الميدان الإبراهيمي، وكورنيش النيل، والرحلات النيلية، والملاهي.

ووجّه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتوفير احتياجات المواطنين كافة في الحدائق والمتنزهات بمركز ومدينة دسوق، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

تجهيز الحدائق لاستقبال المواطنين في العريش

وفي مدينة العريش، شهدت الحدائق والمتنزهات والشواطئ، إقبالًا من المواطنين سواء الشباب أو الأسر، بمناسبة الاحتفال بشم النسيم، وقضاء الأوقات الترفيهية.

وقال رضا الكاشف أحد المسؤولين بحدائق العريش لـ«الوطن»، إنه جرى تجهيز الحدائق بالألعاب، وأيضًا عمل صيانة كاملة لحمامات السباحة منذ فترة كبيرة، استعدادا لأعياد سيناء والأعياد القومية، وأيضًا استعدادًا لموسم الصيف.