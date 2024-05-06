«النقل»: نتابع إجراءات السلامة للمراكب النيلية تزامنا مع احتفالات شم النسيم

تزامنا مع احتفالات شم النسيم، أعلنت وزارة النقل، أنها تتابع على مدار الساعة انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات، وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة، لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة.

توافر اشتراطات الأمان

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الوزارة تتابع على مدار الساعة استمرار الحملات التفتيشية؛ الخاصة بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، والتأكد من سلامة التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان، وذلك حرصا على سلامة المواطنين خاصة مع كون نهر النيل هوالنزهة المفضلة لعدد كبير من المواطنين خلال الاحتفالات بشم النسيم.

انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية

وتابعت الوزارة مع رؤساء الهيئات في الجهات التابعة انتظام العمل بها، إذ جرلا الاطمئنان على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية، وانتظام مواعيد القيام والوصول، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو والقطار الكهربائي الخفيف للحركة من خلال غرف التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفقين على الخطوط المختلفة بهما، لضمان تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وفيما يتعلق بالمواني البحرية، أفاد البيان بانتظام حركة الملاحة في مواني دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر، وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، وإلى اطمئنان الوزير لانتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، وانتشار فرق الصيانة والطوارئ في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة.