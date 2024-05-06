بدء عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية في تشاد.. مَن المرشحون؟

يستعد المواطنون في دولة تشاد وسط قارة إفريقيا للذهاب لمراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تشهد منافسة 10 أشخاص.

وأشارت فضائية «فرانس 24» الفرنسية، اليوم، إلى أنه تم فتح مراكز التصويت منذ السادسة صباحا على أن تغلق الخامسة مساء وسط وجود 8.5 مليون شخص لهم حق التصويت من بينهم الجنود.

انسحاب القوات الأمريكية

الانتخابات تتم مع انسحاب القوات الأمريكية بعد قرار المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ 2021 في تحجيم العلاقات بين تشاد والولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان التحالف مع روسيا الاتحادية.

بعض المتنافسين على المنصب

ويتنافس على منصب الرئيس، الرئيس الانتقالي الحالي محمد ديبي ورئيس الوزراء الحالي سيكسبه ماسرا، ورئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداكي وسبعة مرشحين آخرين، من بينهم امرأة، على أن تظهر النتائج الأولية في 21 مايو الجاري، والنتائج النهائية في مطلع يونيو المقبل، وسيتم تنظيم جولة ثانية للإعادة في 22 يونيو المقبل إذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.

مقتل الرئيس السابق

ويتولى المجلس العسكري القيادة في البلاد بقيادة محمد ديبي نجل الرئيس السابق، الذي قتل متأثرا بجروحه في أبريل 2021 بعد اشتباكات مع المتمردين بعد نحو 10 أيام فقط من فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية سادسا حاصلا على 80% من الأصوات.