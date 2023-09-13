«التموين»: طرح 1000 طن دواجن مجمدة بالمجمعات بـ85 جنيها والسكر بـ20 جنيها

أعلنت وزارة التموين، طرح 1000 طن دواجن مجمدة، بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، والسكر بسعر 20 جنيها للكيلو، في المجمعات.

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول مشاركة شركات «القابضة» في معرض «أهلا مدارس».

أفاد التقرير بمشاركة 11 شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية بمعارض «أهلا مدارس»، عبر 42 معرضا فرعيا بالمحافظات، ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسي.

20 سيارة متنقلة ضمن «أهلا مدارس»

أكد اللواء أحمد حسنين، أن الشركة تشارك بـ20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض «أهلا مدارس» لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيجري طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل إلى 15% عن السوق.

أكد التقرير أنه سيجري طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيها للكيلو، والأرز المحلي عريض الحبة بـ22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللي بـ40 جنيها للزجاجة.

أشار التقرير إلى أنه سيجري ضخ 1000 طن دواجن مجمدة، بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

مراجعة موردي السلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية

التقرير شمل أيضاً أنه جرت مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة المقبلة، وشراء سلع ضرورية باجمالي 255 مليون جنيه يجري عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.