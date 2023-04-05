بعد الإعفاء الجمركي لـ25 ألف طن دواجن مجمدة.. اعرف أماكن الشراء والأسعار

أثار موافقة مجلس الوزراء على إعفاء كمية 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، إلى توقعات بانخفاض سعر الفراخ الحية في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

أماكن بيع الدواجن المجمدة بأسعار مخفضة

وتشهد منافذ وزارة التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية وأيضا السيارات المبردة المتنقلة بيع الدواجن المجمدة بسعر مخفض وهو 65 جنيهًا سعر الكيلوجرام، وذلك توفيرا وتسهيلا على المواطنين بإتاحة السلع الغذائية لهم بأسعار مناسبة تلبية لاحتياجاتهم.

أبرز المعلومات عن الدواجن المجمدة

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الفترة الماضية شهدت إقبال متزايد ومكثف على شراء الدواجن المجمدة من فروع المجمعات الاستهلاكية، بسبب انخفاض سعرها عن أسعار الدواجن الحية.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الإقبال المكثف على شراء الدواجن المجمدة جاء بسبب جودة الدواجن التي تستوردها وزارة التموين، مشيرة إلى أنَّ أبرز المعلومات عن الدواجن المجمدة، تأتي كالتالي:

** الدواجن المجمدة تخضع للكشف الطبي في بلد المنشأ البرازيل من لجان الحجر البيطري المصري وممثلي وزارة التموين، ومرة ثانية بعد وصولها إلى مصر وقبل طرحها في المنافذ والمجمعات.

** الدواجن مجمدة دون أحشاء.

** يتمّ ذبحها حسب الشريعة الإسلامية.

** تُحفظ تحت الصفر وتحديدا في 18 درجة مئوية.

** يجوز إعادة تجميدها بعد الإذابة.

أوزان الدواجن البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية

وتتعدد أوزان الدواجن المتاحة حاليا في المجمعات الاستهلاكية، وهي كالتالي:

** وزن كيلوجرام واحد بسعر 65 جنيهًا.

** وزن كيلو و100 جرام بسعر 72 جنيهًا.

** وزن كيلو و200 جرام بسعر 78 جنيهًا.

** وزن كيلو و300 جرام بسعر 85 جنيهًا.