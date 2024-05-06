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«الرياضة» تستعد لإطلاق 7 معسكرات شبابية جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية

كتب:

ماهر هنداوي
12:35 م | الإثنين 06 مايو 2024
وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة

تستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق 7 معسكرات شبابية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن مشروعها القومي للمعسكرات، الذي يهدف إلى تطوير وتحديث البنية التحتية للشباب المصري وتوفير فرص رياضية وثقافية مميزة لهم.

المعسكرات الشبابية الجديدة

تشمل المعسكرات الجديدة محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية والبحيرة، ومن المقرر أن يتم افتتاح المعسكرات الجديدة خلال الفترة المقبلة. 

مميزات المعسكرات

تتميز المعسكرات بوجود ملاعب رياضية، وصالات تدريب، ومطاعم، ومباني إدارية، وقاعات مؤتمرات، ومساحات خضراء، وغيرها من المرافق التي تُتيح للشباب ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية.

يهدف المشروع إلى بناء الإنسان المصري، واستغلال طاقات الشباب، ورفع مستواهم الرياضي والثقافي، وتعزيز روح التعاون والتواصل بينهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية للشباب، وتوفير فرص مناسبة لهم للمشاركة في مختلف الأنشطة.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.