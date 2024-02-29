وزارة الشباب تواصل معسكرات «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، تنفيذ فعاليات معسكرات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية بمحافظة أسوان.

برنامج تثقيفي - توعوي لشباب المحافظات الحدودية

يذكر أن برنامج أهل مصر هو برنامج «تثقيفي - توعوي» يسعى لتحقيق شباب المحافظات الحدودية لمعرفة عظمة التاريخ، كما يضم أنشطة فنية وثقافية متنوعة، في تجربة لن تمحى من ذاكرتهم.

ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي وخلق الانتماء والولاء، ويأتي ذلك من خلال دعم ورعاية الوزاره لنجاح البرنامج والتي تقوم بتذليل كافة العقبات مع التأكيد على دور الشباب بالمجتمع.

وفي جانب من الفعاليات، جرى تنفيذ لقاء توعوي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمدينة الشبابية بأسوان، ألقت خلاله الأستاذة ولاء عرفة، منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، محاضرة عن جهود الدولة وصندوق مكافحة الإدمان لتوعية الشباب عن أثر المخدرات على الأمن القومي المصري.

مشاركة 5 آلاف متسابق من جميع الجنسيات

ويتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق ماراثون القاهرة الدولي بحديقة الميريلاند، غدًا، والذي تُنظمه الوزارة من الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، تحت رعاية الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، بمشاركة 5 آلاف متسابق من العديد من الجنسيات المختلفة.

وجدد الوزير تأكيده على الاهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع في ضوء توجيهات القيادة السياسية للرئيس السيسي، وجعل الرياضة «أسلوب حياة»، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المختلفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.

نشر ثقافة الممارسة الرياضية

وأكد «صبحي» اهتمام الوزارة بالمشاركة في تنفيذ الفعاليات والماراثونات الرياضية، واستضافة مختلف الأحداث الدولية طوال العام، في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج لـ المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس السيسي.