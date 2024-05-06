حدائق القناطر الخيرية تستقبل المصريين للاحتفال بشم النسيم

فتحت القناطر الخيرية أبوابها من الثامنة صباحا لاستقبال زوارها للاحتفال بعيد شم النسيم بين الأشجار وعلى شاطئ نهر النيل، حيث تعد القناطر الخيرية المقصد الأول للمحتفلين بالأعياد وخاصة شم النسيم.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادًا للاحتفالات.

شبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية

وذكرت وزارة الموارد المائية والري، أنها أجرت أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادًا للعيد.

الجدير بالذكر أن حدائق الري بالقناطر الخيرية تُعد من مقاصد النزهة المتميزة، والتي شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق (13) فدانا، والمركز الثقافي (9) أفدنة، والنيل (8) أفدنة، والبحيرة (3) أفدنة، والياسمين (8) أفدنة، والتوفيقي (3) أفدنة، والزهور (4) أفدنة، وأبو قردان (6) أفدنة، والنخيل (8) أفدنة، وحديقة أ (5) أفدن.