إقبال كبير من المواطنين على حدائق القناطر الخيرية احتفالا بشم النسيم

توافد آلاف من المواطنين من أبناء محافظة القليوبية والقاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري منذ الصباح الباكر، إلى حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية احتفالا بعيد شم النسيم، والاستمتاع بركوب الدراجات النارية والهوائية والمراكب النيلية والحناطير.

الاحتفال بعيد شم النسيم في القناطر الخيرية

وأكد أنّ الخطة التي جرى وضعها في أثناء الاحتفال بعيد الربيع في القناطر الخيرية، تضمنت تشديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والرنجة والأسماك، وتأمين الحدائق والمتنزهات إضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء بجميع المستشفيات المركزية تحسبًا لأي طارئ إضافة الى التواجد الأمني على الطرق الرئيسية والفرعية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

كورنيش النيل ببنها

واستقبل كورنيش النيل ببنها خاصة الممشى الجديد، مئات المواطنين من أبناء المدينة والقرى المجاورة، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة.

وطالب «الهجان» وكيل وزارة الصحة، برفع حالة التأهب والمرور على جميع المستشفيات للتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والنوبتجيات والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية لتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمرضى، إضافة إلى الجاهزية الكاملة بمرافق الإسعاف بأنحاء المحافظة كافة للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.