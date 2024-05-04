طوارئ في القناطر الخيرية لاستقبال آلاف الزائرين للاحتفال بشم النسيم

استعدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية لاستقبال آلاف الزائرين الذين يتوافدون عليها من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، للاستمتاع بالمساحات الخضراء والمياه الصافية للاحتفال بعيد الربيع شم النسيم وأعياد القيامة المجيدة.

تشديد الرقابة على الأسواق

وأكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه، إعداد خطة للخروج بالاحتفال بعيد الربيع بالقناطر الخيريه لبر الأمان، وتقضي بتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والرنجة والأسماك وداخل الحدائق والمتنزهات، إضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء بجميع المستشفيات المركزية، تحسبا لحدوث حالات تسمم أو حوادث طرق، إضافة الى التواجد الأمني على الطرق الرئيسية والفرعية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

كورنيش النيل في بنها

كما استعد كورنيش النيل ببنها، خاصة الممشى الجديد، الذي تم الانتهاء منه لاستقبال مئات الوافدين من أبناء المدينة والقرى المجاورة، مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد القصوي بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع حالة التأهب والمرور على جميع المستشفيات، للتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والنوبتجيات والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية، لتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمرضى، إضافة إلى الجاهزية الكاملة بمرفق الإسعاف بكافة أنحاء المحافظة للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.

وأكد المحافظ، ضرورة تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية ومنافذ بيع اللحوم والاسماك بصفة دورية، لضبط السلع الفاسدة للحفاظ على صحة المواطنين بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة، وكذلك المرور على المخابز بكل أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته خلال فترة إجازة العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين.

كما وجه المحافظ إنذارا شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، معتقدا أن أجهزة الدولة منشغلة بالاحتفال بعيد الربيع.