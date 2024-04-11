«إكسترا نيوز» ترصد احتفالات المواطنين بثاني أيام عيد الفطر في القناطر الخيرية

رصدت كاميرا «إكسترا نيوز» احتفالات المواطنين بثاني أيام عيد الفطر المبارك في القناطر الخيرية.

وقال كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن آلاف الأسر المصرية تحرص على التواجد في مدينة القناطر الخيرية بالمناسبات المختلفة ولا سيما عيد الفطر المبارك للاستمتاع بأوقاتهم في هذه العطلة، وبعض المواطنين يأتون برا والبعض الآخر يأتي عن طريق الرحلات النيلية التي تنطلق ذهابا وإيابا من مرسى ماسبيرو النهري للقناطر الخيرية في هذه الرحلة التي تستغرق ساعتين في الذهاب ومثلهما في الإياب.

وأضاف أن مدينة القناطر الخيرية تعد من أهم المقاصد نظرا للموقع الجغرافي لهذه المدينة ومنطقة الحدائق والتي تحتوي على 9 حدائق على مساحة 90 فدانا.

وتابع: كما يعد ممشى أهل مصر في حديقة «عفلة» بمنطقة الحدائق، الأكبر على مساحة 13 فدانا، ويحتوي على العديد من الأشجار النادرة التي يتجاوز عمرها 150 عاما، والأسرة المصرية جاءت منذ الصباح للاستمتاع بأوقاتهم.