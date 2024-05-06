انطلاق امتحانات النقل لنهاية العام الدراسي الجاري بجميع مدارس الجيزة الأربعاء

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق ماراثون امتحانات النقل بمختلف المراحل لنهاية العام الدراسي 2023/2024 «الدور الأول» بجميع مدارس تعليم الجيزة والإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وذلك بعد غد الأربعاء.

وأكد وكيل التعليم، جاهزية غرفة العمليات بالمديرية وأنها تعمل على مدار اليوم لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

موعد الامتحانات

وسيؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 8 إلى 15 مايو والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو للمرحلة الابتدائية.

والصف الأول الإعدادي خلال الفترة من 8 مايو حتي 15 مايو، والصف الثاني الإعدادي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو.

وينطلق مارثون امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 18 إلى 23 مايو.

وطلاب الصف الأول الثانوي العام «عام ولغات» خلال الفترة من 8 إلى 21 مايو.

وطلاب الصف الثاني الثانوي العام «عام ولغات» خلال الفترة من 9 إلى 23 مايو.

وطلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتي يوم الخميس 23 مايو 2024.

إنشاء غرفة عمليات مركزية

وشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية تعمل منذ الساعات الأولى من الامتحانات مع ربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية؛ للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، مؤكدا على مديري عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات، والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز للتعامل مع الباعة الجائلين خارج أسوار المدارس وإزالة أية معوقات وذلك لتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

كما أكد على تواجد الإشراف بالأدوار وبفناء المدرسة مع تواجد الموجه المقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية للطلاب والملاحظين للجان نهائيًا لعدم المساءلة القانونية، وإلغاء امتحان المخالفين و تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020.