محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بالجيزة، لتقديم التهنئة إلى الأقباط الكاثوليك، بمناسبة عيد القيامة المجيد، إذ رافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وكان في استقباله الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف.

عيد القيامة المجيد

قدم محافظ الجيزة في كلمته، التهنئة لجموع الشعب المصري، وأبناء المحافظة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما جاء في كلمة محافظ الجيزة، إن الشعب المصري يعيش حاليا مناسبات دينية معا، تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن.

ثوابت عقيدة المصريين

أكد محافظ الجيزة، خلال كلمته على وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.