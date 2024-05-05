محافظ الجيزة يزور المطرانية للتهنئة بعيد القيامة

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، مطرانية شمال الجيزة بشارع بحر الغزال بالعجوزة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة، حيث كان في استقباله الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة.

محافظ الجيزة: المسلمون والمسيحيون نسيج واحد لا يتجزأ

وقدم محافظ الجيزة التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم.

وقال محافظ الجيزة خلال كلمته أن المصريين يضربون أروع الأمثلة فى مشهد يتكرر كل عام خلال احتفالهم بالأعياد مسلم ومسيحى، لا فرق بينهم ويجمعهم هدف واحد وهو أن تتخطى بلدنا الصعاب والتحديات، داعيا الجميع مسلمين ومسحيين بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله، وأن تدوم المحبة والاخوة بيننا.

توفير الأمن والأمان

من جانبه، رحب الأنبا يوحنا بمحافظ الجيزة والوفد المرافق له، مشيرا إلى حجم الإنجازات التى حققتها الدولة في سبيل توفير الأمن والأمان وجعل مصر منارة ينعم كل من فيها بالمحبة والسلام وسبل العيش الكريم.