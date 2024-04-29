«الأوقاف» تطلق الدفعة الـ14 من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انطلاق قافلة الأوقاف لقطاع غزة، وذلك صباح اليوم الاثنين، الموافق 29 أبريل الجاري.

قافلة مساعدات غذائية لقطاع غزة

وحول تفاصيل القافلة، فقالت وزارة الأوقاف إن دفعة المساعدات الجديدة التي انطلقت إلى معبر رفح تمهيداً لدخولها إلى الأشقاء في قطاع غزة تتكون من ٤٠ طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام التابع للوزارة.

آلية تسليم المساعدات لقطاع غزة

وكانت وزارة الأوقاف قد جهزت قبل أيام الدفعة الثالثة عشرة من مساعدات الأوقاف لغزة، بواقع 20 طنًّا من السلع الغذائية من مشروع صكوك الإطعام، صباح يوم الأربعاء الماضي، لتسليمها للأهالي في غزة، وذلك عبر الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء، يأتى ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في مساعدة أهالي غزة، وفي إطار الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الأوقاف المصرية.

وقالت وزارة الأوقاف، إنه يتم تقديم مساعدات غذائية إلى أهل غزة في فلسطين، تخفيفا عليهم ومؤازرتهم في المعاناة التي يعانون منها تحت القصف الإسرائيلي، ووجهت الوزارة الشكر لكل من يدعم هذا المشروع، ويتم تجهيز الدفعة الخامسة عشرة من لحوم مشروع صكوك الإطعام بمجزر البساتين تمهيدًا لإرسالها لأشقائنا في غزة.