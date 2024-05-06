معاناة جديدة رغم الوفاة.. ماذا ينتظر أثقل رجل في العالم خلال جنازته؟

معاناة جديدة تراود جسد أثقل رجل في العالم، الذي طالما واجه تحديات طيلة حياته بسبب جسده الثمين وصعوبة الحركة، الذي وافته المنية مؤخرًا عن عمر 33 عامًا، بسبب توقف كليتيه وتضرر قلبه من الدهون التي كان يحملها جسده وقلة الحركة.. فماذا ينتظره في جنازته؟

عائلة أثقل رجل في بريطانيا بورطة كبيرة قبل دفنه

واجهت عائلة جيسون هولتون الذي يعرف بلقب أثقل رجل في العالم، صعوبات في العثور على مكان لحرق جثته دون مواجهة مشاكل بسبب حجمه الكبير، فوفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن والدة جيسون تسعى جاهدة للعثور على مكان قادر على استيعاب جثة ابنها لإتمام عملية الحرق وفقًا لرغبته.

والدة جيسون تتحدث عن ورطة دفنه بسبب وزنه الزائد

ويواجه هذا السعي تحديات كبيرة، فعادةً ما تستخدم غرف حرق الجثث في المملكة المتحدة لقياس الوزن بالحجارة حيث يعادل الحجر الواحد 14 رطلاً، ما يوازي 6.35 كيلوجرامًا، بينما بلغ وزن جيسون 50 حجرا.

«أراد جيسون حرق جثته، لكن هناك مخاوف من أنه قد يكون عريضًا جدًا بالنسبة للغرفة المخصصة لذلك، وإذا كان الدفن ضروريًا فسيكلف العديد من الأموال التي لا أملكها».. هكذا قالت والدته التي تواجه ورطة كبيرة في الوقت الحالي، بسبب عدم وجود وسيلة طبيعية لدفن نجلها.

وفاة جيسون كان المتهم الأول فيها هي أعضائه التي رفضت الاستجابة لأي محاولات لإنقاذ حياته، لتوفر إحدى شركات الجنازة نعشًا مستطيلًا أكبر حجمًا وتعتقد أنها توصلت إلى كيفية نقله في محاولة أخيرة لدفنه قبل اللجوء إلى حرقه.

رحلة جيسون مع لقب أثقل رجل في بريطانيا، بدأت بعد وفاة كارل طومسون الذي كان يبلغ من العمر 65 عامًا في عام 2015، وجاءت بسبب حزنه الشديد على وفاة والده مع أدى إلى تدهور حالة جسده بالكامل.