عاصفة قوية تضرب عدة مدن في بريطانيا.. دمرت دار رعاية ومبنى جامعي

خلال الساعات القليلة الماضية، تعرضت بريطانيا إلى عاصفة جوية قوية بشكل مفاجئ، إذ تأثرت عدة مناطق متفرقة من البلاد، وتسببت في فوضى كبيرة، وفقا لما نشرته خريطة مكتب الأرصاد الجوية.

عاصفة جوية تضرب بريطانيا

وبسبب العاصفة التي صاحبها أمطار رعدية، جرى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل، بالإضافة إلى تعطل السكك الحديد بينما كان الركاب في طريق السفر، وفقا لما نشرته صحيفة «الجارديان»، نقلا عن المكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة.

أضرار خلفتها العاصفة الجوية في بريطانيا

كشفت الأرصاد الجوية في بريطانيا، أن العاصفة حدثت بشكل مفاجئ، إذ كان من المتوقع أن يكون اليوم الخميس هو الأكثر دفئا في العام، كما بلغت عدد الضربات الجوية نحو 35 ألف ضربة فوق القناة الإنجليزية، في الساعات الأولى من الصباح.

وبسبب حالة الطقس القاسية، سقط سقف لدار رعاية في منطقة إلمر، غرب ساسكس، بعد ضربة البرق اليوم وتم نقل السكان إلى أماكن آمنة حتى السيطرة على الأزمة، بالإضافة إلى أن فرق الإطفاء قالت إن صاعقة أخرى ضربت مبنى جامعي في «تشيتشيستر» ما أدى إلى أضرار في السقف ونظام الطاقة، دون وقوع أي إصابات، وفقًا لما ذكرته الشركة الكهربائية «West Sussex Fire and Rescue».

فيما عانى سكان جنوب إنجلترا وويلز، من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، مع صدور تحذيرين من الطقس طوال الليل وحتى الصباح.

وأضاف مكتب الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة قد تصل إلى 24 درجة مئوية «75 فهرنهايت» في أجزاء من الجنوب الشرقي اليوم، بعد ارتفاعها إلى 22.1 درجة مئوية «71.8 فهرنهايت» أمس والتي كانت أعلى درجة حرارة في المملكة المتحدة حتى الآن لعام 2024.