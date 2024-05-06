اتحاد التعاونيات يطلق قافلة مساعدات لإغاثة الفلسطينيين في غزة

أعلن الاتحاد العام للتعاونيات انطلاق القافلة الإنسانية الإغاثية الغذائية للأشقاء الفلسطينيين، التي تتضمن قاطرات محملة بالمواد الغذائية والمياه المعدنية، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر وقطاع التموين بمدينة العريش.

دعم الأشقاء في غزة

وقال أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات إنَّ الحركة التعاونية حريصة على المشاركة في دعم الأشقاء داخل غزة، لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أنَّ القافلة الشاملة تحتوي على مختلف المساعدات الغذائية وفاءا وتلبية لاحتياجات أهالي غزة.

بدوره، أكّد حسام حنفي مدير الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أمين صندوق نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية أنَّ مشاركة التعاونيات في تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، ضمن توجيها القيادة السياسية بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق.