«العمل» تشارك في احتفالية الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف

احتفلت مديرية العمل بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع الاتحاد المحلي لنقابات العمال، بعيد العمال، وذلك في إطار جهودها للمشاركة المجتمعية مع مختلف الجهات.

أقيمت الاحتفالية تحت شعار «يد واحدة لبناء الجمهورية الجديدة»، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وناصر البطل رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال ببني سويف، وأحمد نظمي مدير عام مديرية العمل، وعدد من القيادات التنفيذية والنقابية والدينية.

تكريم قدامى النقابيين

خلال الاحتفالية، تمّ تكريم عدد من قدامى النقابيين تقديرًا لجهودهم في خدمة العمال والدفاع عن حقوقهم.

كما تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الجهود المبذولة في ملف تأهيل وتدريب العمالة، وذلك في إطار حرص المديرية على الارتقاء بمهارات العمال وزيادة قدراتهم الإنتاجية.

أكد أحمد نظمي مدير عام مديرية العمل ببني سويف، في كلمته خلال الاحتفالية، على أهمية دور العمال في بناء وتطوير الوطن، مشيرًا إلى أنهم يمثلون الثروة الحقيقية لمصر، مضيفا أن المديرية تعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للعمال، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لخلق بيئة عمل مناسبة لهم.

قدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التهنئة للعمال في عيدهم، مؤكدًا على دورهم المحوري في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحسين أوضاع العمال وتوفير فرص عمل كريمة لهم.