عناوين وهواتف مكاتب وزارة العمل بالخارج.. «لو واجهتك مشكلة»

أصدرت وزارة العمل، دليلًا شاملًا بعناوين وهواتف مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج، وذلك حرصًا منها على تقديم التسهيلات والتيسير على العاملين بالخارج، وتسهيل الوصول إلى هذه المكاتب لإنجاز مصالحهم وسهولة الحصول على الخدمات.

مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

ووجه حسن شحاتة وزير العمل، الممثلين العماليين بمكاتب العمل بالخارج، ببذل قصارى جهدهم وإتاحة كل سبل التواصل المستمر مع العمالة المصرية بالخارج، والعمل على حل كافة المشاكل التي تواجههم فيما يتعلق بالعمل، مشيرًا إلى أنه في عام 2023، جرى طوير وحدة خدمات المصريين بالخارج بأحدث أنواع التكنولوجيا.

من جهته أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن الوزارة أنشأت «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» بتوجيهات من وزير العمل، ليكون هدفها الاستمرار في حماية ورعاية العمال المصريين في الداخل والخارج، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنّ وزير العمل يتابع باستمرار أداء الوحدة منذ إنشائها في يوليو الماضي، لافتًا إلى أنّ «وحدة ما قبل المغادرة» هي واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وأنها ستكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل في الخارج بأنحاء الجمهورية.

عناوين مكاتب التمثيل العمالي

وتضمن دليل وزارة العمل الإرشادي، المدن وعواصم الدول التي تتوجد بها مكاتب التمثيل العمالي على النحو التالي:

1- مكتب التمثيل العمالي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ورقم الهاتف: 009660559510659

2- مكتب التمثيل العمالي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ورقم الهاتف: 00966547022894

3- مكتب التمثيل العمالي، بمدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، رقم الهاتف: 009627784443104

4- مكتب التمثيل العمالي بمدينة أبوظبي بالإمارات، رقم الهاتف: 0097124446491 أو 0097124447938 5

5- مكتب التمثيل العمالي ببيروت بلبنان، رقم الهاتف: 0096181871098 أو 009611848833 6-

6- مكتب التمثيل العمالي بمدينة ميلانو بإيطاليا، رقم الهاتف: 00390229516360 7

7- مكتب التمثيل العمالي بمدينة بغداد بالعراقرقم الهاتف: 009647803765488 8

8- مكتب التمثيل العمالي بمدينة الكويت في الكويت، رقم الهاتف: 0096597873053 أو 0096594152601 9

9- مكتب التمثيل العمالي بمدينة الدوحة في قطر، رقم الهاتف: 0044830238674 أو 0030246082974