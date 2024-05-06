بعد إهداء عريس جزائري عروسه نجمة.. الجمعية الفلكية الأمريكية تفجر مفاجأة

لم يمر الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية بعدما أعلن عريس جزائري شراء نجمة من السماء وإهدائها لزوجته في حفل زفافهما، مرور الكرام، حيث أثار موجة من الجدل حول كيفية فعل ذلك.

العريس خرج في فيديو عبر منصة X «تويتر سابقا»، ليعلن أنه قام بشراء نجمة من السماء وكتابتها باسم عروسه، ليثير تساؤلا بين الآلاف: هل يمكن شراء نجمة من السماء؟.

بعد فعلها عريس جزائري.. هل يمكن شراء نجمة من السماء؟

فكرة شراء نجمة من السماء، فكرة أُطلقت منذ سنوات، إذ تتيح بعض الشركات الخدمة مقابل وثيقة تفيد بملكية الشخص لإحدى النجوم، إلا أن الجمعية الفلكية الأمريكية فجرت مفاجأة في هذا الشأن.

«لا يوجد مكان حيث يمكنك شراء نجمة، هناك عدد قليل من الشركات التي تدعي بيع النجوم أو تسميتها، لكن الأسماء التي تقدمها غير معترف بها من قبل أي شخص في المجتمع العلمي»، هكذا الجمعية في تقرير لها يحمل عنوان «هل يمكن أن أشتري نجمة؟».

وأوضح التقرير أنه تسمية النجوم من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، والذي يقع مقره في مدينة باريس الفرنسية، إذ يعطي أرقامًا يجري تحديدها حسب موقعهم الدقيق في السماء.

وأضاف أنه جرى وضع هذا النظام بحيث يكون أكثر فائدة للعلماء الذين يدرسون علم الفلك، في بعض الأحيان تسمى المذنبات أو أي جسم آخر في النظام الشمسي بأسماء أشخاص، غالبًا باسم الشخص الذي اكتشفه أو باسمه، لكن النجوم ليست كذلك.

هل يمكن لأي شخص شراء نجمة من السماء ؟

وحذر التقرير من شركات بيع النجوم، موضحا: «إذا وجدت شركة تحاول بيع نجمة لك، فاعلم أن النجمة التي يبيعونها لك لن تُعرف أبدًا كنجمتك من قبل أي شخص غيرك، ولا يوجد ما يمنعهم من بيع نفس النجمة مرارًا وتكرارًا، هذه هي السياسة العامة التي يتبعها الاتحاد الفلكي الدولي لتسمية جميع الأجسام الأخرى في السماء».