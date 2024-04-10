مؤلف مسلسل جودر: ياسر جلال «عم النجوم» لفرط إنسانيته وثقافته الفنية

قال المؤلف والسيناريست أنور عبد المغيث، إنه تعاون مع ياسر جلال من قبل، متابعا: «أسميه عم النجوم لفرط إنسانيته وثقافته الفنية، فعندما تتعامل مع شخص فاهم، تكون رحلة ممتعة».

وأضاف «عبد المغيث»، خلال استضافته مع أبطال مسلسل «جودر»، على قناة dmc: «رأيت ياسر جلال منذ اللحظة الأولى، عندما بدأت أكتب فيها سيناريو جودر».

وقال المخرج إسلام خيري، إنه كان سيعتذر عن مسلسل «جودر»، نظرا لأن السيناريو «مخيف»، وأن آخر نسخ ألف ليلة وليلة لم تكن متماسكة، لكن عندما قرأ مجموعة من الحلقات، وجد أن الكتابة خاصة وبها سحر ألف ليلة وليلة، مردفا: «عندما قرأت السيناريو وقعت في غرام الموضوع».

وأشار محمد سري، مدير المشروعات في «ميديا هب»، إلى أنه عندما عرض عليه مسلسل جودر، وجد أن تكلفته كبيرة، وكان يتواصل مع المخرج إسلام خيري في نهاية اليوم، للتفكير في تفاصيل المسلسل، موضحا: «شخص متعاون للغاية، وكل شيء كان في صالح التقنية».