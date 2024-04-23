منافسة كبيرة بين النجوم في أفلام عيد الأضحى.. أكشن وكوميديا ورومانسي 

تضم قائمة أفلام عيد الأضحى 2024، عددًا من الأفلام المميزة تتنوع بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، ولم تنتهي غالبية الأفلام من تصوير المشاهد ومازالت تخضع للمسات النهائية.

فرقة الموت

ينافس في أفلام عيد الأضحى 2024 الفنان أحمد عز من خلال فيلم فرقة الموت، ويشارك في بطولته عدد من النجوم بخلاف أحمد عز، آسر ياسين، محمود حميدة، أمينة خليل، منة شلبي، عصام عمر، بيومي فؤاد، من إخراج أحمد علاء، تأليف صلاح الجهيني.

أولاد رزق 3

الفنان أحمد عز يقود بطولة فيلم أولاد رزق 3 ومن المرتقب عرضه في منافسة أفلام عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولته نخبة من أبرز النجوم منهم: آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، باسم سمرة، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

اللعب مع العيال

كما تضم قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، مصطفى غريب، ويزو، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

عصابة المكس

كما ينافس الفنان أحمد فهمي في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بفيلم عصابة المكس، ويشاركه البطولة روبي، حاتم صلاح، أوس أوس، لبلبة، أحمد فهيم، من تأليف أمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان.