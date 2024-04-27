الصور الأولى لحفل زفاف ابنة حسام حسن مدرب المنتخب.. ما سر غياب النجوم؟

في حفل عائلي بسيط، احتفل حسام حسن، مدرب منتخب مصر لكرة القدم، بخطوبة ابنته يارا، قبل ساعات قليلة. وتزامن ذلك مع إقامة مباراة الأهلي ومازيمبي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليغيب عن المدرجات للمرة الأولى منذ توليه مهمة تدريب المنتخب بشكل رسمي، فما سبب غياب نجوم الرياضة عن الحفل؟

صور من حفل خطوبة يارا ابنة حسام حسن وسر غياب نجوم الرياضة

حسام حسن مدرب منتخب مصر، قرر الاحتفال بخطوبة ابنته يارا في أجواء عائلية، تقتصر على الحضور العائلي، لذلك لم يحضر نجوم الرياضة الحفل الذي أقامه العميد لابنته في إطار عائلي.

يارا ابنة حسام حسن تحتفل بخطوبتها في أجواء عائلية

لم تظهر يارا ابنة حسام حسن في الكثير من الأحداث الرياضية أو على الساحة بشكل كبير، بل تفضل الابتعاد عن الأضواء والكاميرات وتكتفي بالتعليق على بعض الأحداث الخاصة بوالدها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم غياب حسام حسن عن مباراة الأهلي ومازيمبي، لانشغاله بخطوبة ابنته، إلا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر تواجد في مدرجات ستاد القاهرة، من أجل متابعة المباراة، ضمن تعليمات، وتوجيهات العميد حسام حسن الذي يحرص على حضور معظم مباريات الأندية المحلية، من أجل تسهيل مهمة اختيار عناصر المنتخب في المعسكرات المقبلة، وذلك وفقًا لأداء كل لاعب داخل الملعب.

حسام حسن كان قد أكد في وقت سابق، أن آلية اختيار عناصر المنتخب ستكون وفقًا لأداء وجاهزية كل لاعب في الفترة التي تسبق إقامة معسكرات للمنتخب الوطني، وهو ما حدث بالفعل في المعسكر الأخير، الذي شهد غياب العديد من النجوم بشكل مفاجئ.