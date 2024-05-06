حملات تفتيشية مكثفة على المعديات النيلية بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور والمتابعة المستمرة للمعديات سواء العامة أو الخاصة، للاطمئنان على صلاحيتها، خاصة خلال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين.

فحص وسائل الحماية بالمراكب

من جانبه، تابع حامد فخري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، المراكب النيلية بقرية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروي أبو عزيز، للتأكد من الالتزام بالحمولة المقررة للمعديات ومتابعة أعداد الركاب، وفحص رخص المراكب، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة وجاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين.

التزام أصحاب المراكب بتعريفة الركوب

كما تفقد الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، معديات قرية شارونة وجزيرة شارونة، حيث تم التفتيش على المعديات الخاصة بالوحدة المحلية والأهالي والتأكد من سلامتها وتوافر وسائل الأمان بها والوقوف على مدى التزام أصحاب المراكب بتعريفة الركوب، والتأكد من تواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة.

كما تفقد محمد عبد الغني رئيس الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، معديات قرى تل بني عمران وقرية الحاج قنديل، وذلك للتأكد من توافر طقم الإنقاذ ومدى صلاحية وسائل الحماية المدنية وفحص رخص تسيير المعديات، مؤكدا ضرورة الالتزام بالحمولة المقررة، وإجراءات السلامة المتبعة حفاظا على أرواح المواطنين.