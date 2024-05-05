رئيس جامعة المنيا يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، مطرانية الأقباط الأرثوزكس، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة المنيا؛ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافق رئيس الجامعة خلال زياراته، أمين عام الجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، ومدير إدارة العلاقات العامة، ومدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة.

ترابط نسيج الشعب المصري

وأكد رئيس جامعة المنيا، على اعتزازه بالروابط القوية التي تجمع المسلمين والمسيحيين، والسماحة الدينية التي تُميز الشعب المصري، مُعربًا عن سعادته؛ لمُشاركته مشاعر التسامح والمودة بين أبناءالوطن الواحد.

رئيس جامعة المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة

ووَجَّه رئيس الجامعة التهنئة لأقباط المنيا، داعياً المولى عز وجل، أن يحفظ مصر، ويُديم عليها وحدة وترابط شعبها، وأن تُواصل الدولة بسواعد شعبها مسلمين ومسيحيين، تحقيق التنمية والتعمير والازدهار، وأن يُوفق الله القيادة السياسية، لتحقيق النهضة الشاملة لمصر، والحفاظ على سلامة أراضيها.

وعَبَّر الأساقفة، عن تقديرهم للدور الاجتماعي والوطني البارز لجامعة المنيا، مقدمين شكرهم على التهنئة والمُعايدة، والتي تدل على أصالة ووحدة أبناء مصر جميعاً.