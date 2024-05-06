طفلك يعاني من هالات سوداء.. ما هي أسبابها وخطورتها؟

الهالات السوداء هي بقع أو تصبغات تظهر أسفل عين طفلك، أو تغير في لون الجلد تحت العين، ليست مؤلمة عادةً، لكنها قد تكون علامة على المرض والتعب أو الحساسية، فيما تختلف أسباب ظهورها عند الأطفال وطرق علاجها حسب طبيعة أجسامهم وحالتهم الصحية.

وتعتبر الطبقة الرقيقة الغنية بالأوعية الدموية حول العينين مقياسًا للتعرف على صحتهم العامة، وبالتالي، ينعكس ذلك على لون الجلد ودرجاته المتفاوتة بين الأطفال.

أسباب الهالات السوداء عند الأطفال

يوضح دكتور محمد رجب راشد، استشاري الأطفال وحديثي الولادة في حديثه «للوطن» أسباب وجود الهالات السوداء تحت عين الطفل ومدى خطورتها عليه:

1- إصابة الأطفال بنزلات البرد المتكررة

تؤدي نزلات البرد إلى انسداد الأنف وارتجاع الدم الغامق الذي لا يحتوي على الأكسجين إلى منطقة العين، الذي يتسبب في زيادة حجم الأوردة وظهورها بلون غامق، ومن ثم تظهر الهالات السوداء تحت عيني الطفل.

2- التهاب العين والجفون

التهاب العين والجفون شائع عند الأطفال وغالبًا يكون له علاقة بنزلات البرد، ويصاحب هذا الالتهاب ظهور الهالات السوداء لدى الطفل.

3- إصابة الطفل بالحساسية

تسبب الحساسية العطس والسعال بسبب وجود التلوث الهوائي أو الغبار، كما قد يحدث سيلان الدموع فتزداد احتمالية ظهور الهالات السوداء.

4- الجفاف

يساهم الجفاف في ظهور الهالات السوداء تحت العينين عند الطفل، لأن قلة شرب الماء تسبب ترقق الجلد.

5- الأنيميا ونقص الحديد

تظهر الهالات السوداء عند الأطفال الذين لم يتناولوا غذاء صحي ويعانون من الأنيميا، وخصوصًا أنيميا نقص الحديد فهو أحد أشهر الأسباب لظهور هذه الهالات.

6- الوراثة

إذا كانت الهالات السوداء منتشرة في عائلة الطفل فيكون الطفل أكثر عرضة لظهور الهالات السوداء تحت عينيه، لأن الجلد يكون رقيق جدًا تحت منطقة العين.

7- عدم نوم الطفل بالشكل الكافي

يعتبر عدم نوم الطفل بشكل كافي وسهره وكثرة مشاهدته للتلفاز أو لعبه على الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية، أحد العوامل الأساسية لظهور الهالات السوداء.

8- الأطفال ذوات البشرة الفاتحة يعانون أكثر من الدوائر السوداء تحت أعينهم، مقارنة بالأطفال ذوات البشرة الداكنة.

يوضح دكتور«محمد» علاج الهالات السوداء وأن أهم طرق العلاج عند الأطفال ترتبط بعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة صحتهم، مع مراعاة التعليمات التالية:

1- الاهتمام بتغذية الأطفال

من أهم الأطعمة المعالجة للهالات السوداء« البروكلي، البرتقال، الليمون، السبانخ» بجانب النظام الغذائي الصحي بصفة عامة.

2- شرب الماء بكثرة يوميًا

تناول الأطفال كميات كبيرة من الماء بصفة يومية.

3- تغيير العادات والسلوكيات الحياتية الخاطئة المتسببة في ظهور الهالات السوداء والأمراض المتنوعة على المدى البعيد، ولكن إذا كانت الهالات وراثية أو شديدة ينصح بزيارة الطبيب فورًا.

وينصح كل أم أن تهتم بأطفالها وتغذيتهم وتناولهم الأطعمة المليئة بالحديد؛ لتقوية مناعتهم أولا ولمنع أي مرض.