طبيب يوضح العلاقة بين الهالات السوداء وكثرة النظر لشاشات الأجهزة الإلكترونية

الجلد المحيط بالعين، هو الأرفع على الإطلاق، ويتأثر بالوقت الذي يقضيه أمام الشاشة، وهناك عدة طرق ذكية للتعامل مع مشكلات البشرة تحت العين، بسبب ضوء الشاشة، لا يؤثر قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشة على عينيك فحسب، بل قد يتسبب أيضا في مشكلات جلدية خطيرة في عصر التكنولوجيا هذا، من الصعب تخيل القيام بأي مهمة، لا تشمل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر، لكن القليل من معرفتك عن مدى الضرر الذي يلحقه الضوء الأزرق المنبعث من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون وغيرها من الأجهزة الإلكترونية لعينيك.

خطورة الجلوس خلف الشاشات بالساعات

قال الدكتور كريم رزق، استشاري طب وجراحة العيون، إن الوباء أجبر الجميع على العمل من المنزل، وبالتالي زاد وقت الجلوس أمام الشاشات التلفاز أو أجهزة الحاسب الآلي، أصبح عادة يومية، بالإضافة إلى الضوء المنبعث من شاشات المحمول، حيث أصبح كل شيء الآن متاحًا على الإنترنت، وهناك العديد من التأثيرات غير المرغوب فيها على العين.

وأضاف كريم رزق في تصريحات لـ«الوطن»، من خطورة الجلوس خلف الشاشات بالساعات التي يمكن أن تؤثر وتسبب عدة مشاكل للعينين ، لافتا أن فيروس كورونا والجلوس خلف الشاشات يؤثر على العينين، ولابد من استشارة الطبيب كل فترة زمنية للفحص المبكر للعينين.

الكثير من وقت أمام الشاشة يمكن أن يضر بشرتك تحت العين

وأضح كريم رزق، أن الدوائر المظلمة، تعد من أكثر تأثيرات علي العين بسبب انعكاس اللون العنابي الداكن أسفل العين الدائرية، وهي عضلة دائرية حول أعيننا، يمنح هذا اللون الداكن العينين نظرة مرهقة، ما يجعل الفرد يبدو مريضًا أو محرومًا من النوم الجلد المحيط بالعين هو الأرفع على الإطلاق، ويتأثر بالوقت الذي يقضيه أمام الشاشة، يتسبب الضوء الاصطناعي من شاشة الأجهزة الإلكترونية في حدوث الكثير من الجفاف، حيث يسرق الرطوبة من الجلد ويسبب أيضًا تكسير الكولاجين.

وأشار أخصائي طب وجراحة العيون، إلى عدة نصائح يجب على الأشخاص الالتزام بها عند العمل أو الجلوس عدة ساعات خلف الشاشات، حتى لا تتأثر العينين بمضاعفات الإضاعة المنبعثة من الأجهزة أو تأثير من فيروس كورونا، وتتمثل تلك النصائح في:

طرق ذكية للتعامل مع مشاكل بشرة تحت العين بسبب ضوء الشاشة

تتأثر بشرة الوجه تحت العين بشدة، بسبب الوقت الطويل الذي يقضيه الجميع أمام الشاشات الأجهزة الإلكترونية، فيما يلي بعض النصائح التي يمكن تجنب الإصابة بالآثار الجانبية لجلوس أمام الشاشات.

بروتين العناية بالبشرة

حاول اتباع روتين مناسب للعناية بالبشرة ، واستخدام مرطب غني بالفيتامينات خاصة وضع كمية مناسبة من المرطب علي البشرة وتدليكها اتجاه عقارب الساعة.

استخدم كريم تحت العين عالي الجودة

تأكد من وضع كريم جيد تحت العين لمدة 40 دقيقة على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش.

لا تتخلص من أكياس الشاي الأخضر المستعملة

لا تتخلص من أكياس الشاي الأخضر أبدًا بعد تناول الشاي، يمكنك وضعها على جلدك تحت العين المتعب، وتعتبر أكياس الشاي الأخضر رائعة لتقليص الأوعية الدموية حول العينين مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الهالات السوداء.

النوم لمدة 8 ساعات

النوم في الوقت المحدد ولمدة لا تقل عن 7-8 ساعات مهم جدًا لصحتك العامة، وخاصة عندما يتعلق الأمر برعاية العينين يمكن أن يساعد اللحاق بالنوم في تقليل ظهور الهالات السوداء

خذ استراحة من الأجهزة الرقمية

لا تستخدم أجهزتك الرقمية طوال اليوم، التخلص من السموم الرقمي ليس مهما فقط لصحتك العقلية وأيضا البشرة.

الحفاظ علي المسافة معينة عند الجلوس خلف الشاشات

لا تشاهد التلفاز مطلقًا أو تستخدم هاتفك من مسافة قصيرة يقترح الخبراء أنه من المهم إبقاء عينيك على مسافة ذراع من الشاشة.