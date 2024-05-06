«إرادة جيل»: «حماس لا تمثل الفلسطينيين».. وإسرائيل تجاوزت جميع الحدود

حذّر اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل من إصرار حكومة الكيان الصهيوني على القيام بمخططها، واقتحام مدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك ينذر بوقوع حمام دم وجريمة إنسانية جديدة ضمن جرائم الاحتلال، التي تعد كافة حدود القيم والمبادئ الأدمية والحقوقية.

هجوم معبر كرم أبو سالم

وأضاف اللواء محسن الفحام في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنّ الحاث الذي نفذته منظمة حماس تجاه معبر كرم أبو سالم، والذي أدى لمصرع 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين، هو حادث فردي لا يمثل المدنيين من الشعب الفلسطيني، الذين يموتون جوعا ولا يمتلكون مقومات الحياه البدائية، منذ العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأشار «الفحام» إلى أن اجتياح رفح الفلسطينية سيكون لها آثارا كارثية على المنطقة بأكملها، وسيؤدي إلى صراعات إقليمية كبرى، بجانب أنه سيكون سدا منيعا أمام المفاوضات التي تجرى لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتبادل الصفقات بين الطرفين.

إسرائيل تجاوزت الحدود السلمية والآدمية

ولفت إلى أن إسرائيل تجاوزت الحدود السلمية والآدمية خلال الأيام الماضية من سياسة التجويع والقهر والقتل، التي تتبعها تجاه الفلسطينيين الذين يعيش معظمهم على بعض الكيلومترات برفح الفلسطينية، فارين من ويلات الحرب الدمار الذي ألحق بديارهم.