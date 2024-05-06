التحالف الوطني: أرسلنا 2619 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة

أكدت رانيا نصر، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف مستمر في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة.

مساعدات التحالف الوطني لغزة

وقالت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريح لـ«الوطن»، إن إرسال المساعدات يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

إرسال مساعدات بـ90 مليون جنيه

وأوضحت أن التحالف الوطني أرسل 2619 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة بتكلفة 90 مليون جنيه، بإجمالي 54 ألف طن من المساعدات، مشيرة إلى أن القافلة الثامنة التي أرسلها التحالف تضمنت أكثر من 106 قاطرات محملة بأكثر 1805 أطنان من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام والملابس والبطاطين والمياه المعدنية.