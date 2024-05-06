عضو بـ«الشيوخ»: مصر تبذل مجهودات كبيرة للتوصل إلى هدنة في غزة

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل مجهودات كبيرة، من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، لإرجاء التفكير في أي عملية عسكرية إسرائيلية شاملة في مدينة رفح الفلسطينية.

أهمية الحوار والتفاوض في حل الأزمات

وقال أبو عايشة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن مصر تتحرك في كل الاتجاهات، من أجل وقف حرب الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة.

أهمية الحوار والتفاوض في حل الأزمات

وأشار إلى أن مصر تؤمن بأهمية الحوار والتفاوض في حل الأزمات والمشكلات، من أجل تجنيب شعوب المنطقة أي صراعات تودي إلى فقدان الأمن والاستقرار، خاصة أن الحروب لا يمكنها وضع حلول جذرية لأي قضية أو صراع.

وأوضح أن الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة أودت بحياة أكثر من 34 ألف مدني، أغلبهم من النساء والأطفال، ما يتطلب وضع نهاية لهذا التوحش الإسرائيلي، ومحاولة إيجاد حل يضمن وقف نزيف الدم الفلسطيني والتخريب الذي حول القطاع إلى منطقة غير قابلة للعيش والحياة بعد تدميره بشكل شبه كامل.

وطالب بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في تسوية القضية الفلسطينية، من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة ورفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.