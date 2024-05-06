الصحافة الغربية تبرز دور مصر الحيوي في محاولات إيقاف حرب غزة

أبرزت وسائل الإعلام الغربية، الدور المصري الحيوي في وقف الحرب الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، التي تدخل شهرها السابع، وسط تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 34 ألف فلسطيني؛ أغلبهم من الأطفال والسيدات.

وقالت مجلة «فورين بلوسي»، إن الأضواء الدبلوماسية تتحول نحو مصر لنفوذها القوي ليس في المنطقة فقط وإنما على مستوى العالم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدد سكانها الكبير، وموقعها الجغرافي، ووضعها كأول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل، فظلت مصر أساسية في أي حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وبيّن موقع «إن بر آر»، أن دور مصر أساسي في إيصال المساعدات للفلسطينيين وإنهاء الحرب في ظل الرؤية المصرية لحماية أمنها القومي.

مصر لاعب رئيسي في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ووفقا لموقع «10 new»، فإن مصر برزت كلاعب بارز في مفاوضات السلام وسط الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ونقلت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في 18 أكتوبر عندما قال عن الرئيس عبدالفتاح السيسي: «خلاصة القول أن السيسي يستحق التقدير الحقيقي لأنه كان متعاونًا للغاية وبصراحة تامة».

رعاية مصر لعدد من الملفات الفلسطينية المهمة

ولفت موقع « مودرن ديبلوماسي»، أن الدولة المصرية وشخصياتها رفيعة المستوى ترعى عددا من الملفات الفلسطينية المهمة؛ أبرزها المصالحة، وملف تبادل الأسرى، والوساطة للحفاظ على الهدوء في قطاع غزة.

وتحرص مصر على التحرك لتحقيق الصالح الفلسطيني بعيدا عن أعين الإعلام، من منطلق حرص الدولة المصرية على إنجاح أي تحركات تتعلق بالملف الفلسطيني بعيدا عن المقامرة والمزايدة.