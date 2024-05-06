بخطوات سهلة وبسيطة.. طريقة عمل كعكة شم النسيم

الفطائر من أنواع المعجنات المحشوة الشهيّة واللذيذة، وهي أكثر شهرة وصنعًا كما يفضلها الأطفال والكبار، سواء كانت حلوة أو مالحة، وبالتزامن مع حلول شم النسيم 2024 يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة عمل كعكة شم النسيم، بخطوات بسيطة.

- مقادير كعكة شم النسيم:

تتكون كعكة شم النسيم من مقادير سهلة وبسيطة، نقدمها لكم على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي:

كيلو دقيق.

كوب زبادي.

كوب لبن.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب لبن بودر«اختياري».

معلقة كبيرة خميرة.

معلقة كبيرة بيكينج بودر.

معلقة كبيرة خل.

بياض بيضة ورشة ملح.

- مقادير دهن الوجه:

صفار بيضة.

معلقة كبيرة لبن.

رشة قهوة سريعة الزوبان.

- طريقة عمل كعكة شم النسيم:

1- نضع الدقيق في إناء أو العجانة ونضع عليه كل المكونات الجافة مثل اللبن البودر والخميرة والسكر والملح مع التقليب الجيد حتى تخلط كل المكونات.

2- نضع الزبادي والبيض ومعلقة كبيرة من الخل والزيت ونضع اللبن بالتدريج، ثم العجن المستمر حتى تأخذ قوام لين وتوضع في مكان دافئ.

3- بعد العجن نشكل العجينة على شكل كعكة، أو نشكل العجينة على شكل كورات متساوية ثم فردها وتشكيلها.

4- تدهن العجينة بدهان الوش، صفار البيضة والقهوة ومعلقة اللبن والخلط الجيد ثم نضعها في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200.

سر نجاح كعكة شم النسيم بطريقة الشيف فاطمة الحاتي.