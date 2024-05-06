قبل ساعات من فتح باب التصالح.. اعرف مستندات تحديد تاريخ مخالفة البناء

تستعد الجهات المختصة لفتح باب تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء غدًا، فيما حدد قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 المستندات والأوراق المطلوبة لتحديد تاريخ مخالفة البناء، وهي إحدى الإجراءات المطلوبة ضمن أوراق التصالح.

وجاءت الأوراق المطلوبة لتحديد تاريخ مخالفة البناء، من أجل تقديم طلب التصالح عليها، كالآتي:

- مستند دال على توصيل مرافق سواء غاز، كهرباء، مياه.

- تقرير معاينة على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية.

- مستند دال على تاريخ إجراءات قانونية تمّت حيال المخالفة.

شهادة المتغيرات المكانية

- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة بتاريخ ارتكاب المخالفة وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.

- صورة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.

تقرير هندسي

- تقرير هندسي بتاريخ ارتكاب المخالفة، صادر من كلية هندسة بالجامعات المصرية خاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

- عقود البيع المشهرة وعقود الإيجاز مثبتة التاريخ.

من جانبها، أكّدت محافظة القاهرة، استعداد المراكز التكنولوجية وعددها 37 مركزًا لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء غدًا الثلاثاء، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين للسير في خطوات التقنين.