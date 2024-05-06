حزب المصريين الأحرار يشارك في فعاليات برنامج «أهل مصر» بمطروح

شارك حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح في فعاليات النسخة السادسة والأخيرة هذا العام لبرنامج «أهل مصر»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

برنامج «أهل مصر»

وحضر من الحزب سلطان أبو الشيخ الزعيري، أمين محافظة مطروح عضو الهيئة العليا، وعلي اللحامي، أمين التنظيم، ومحمد خميس، مسؤول لجنة التعليم.

وشهد الحفل حضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وحضور اللواء محمد غباشي، الخبير الاستراتيجي، والمهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، وأحمد سامى السهم، منسق عام برنامج أهل مصر بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد رفاعى، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، والعمدة عبد الكريم يونس، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

أهداف برنامج «أهل مصر»

وقال سلطان أبو الشيخ، أمين محافظة مطروح لحزب المصريين الأحرار، أن البرنامج هادف للغاية ويرنو إلي ثراء التبادل الثقافي وتعضيد أواصر الصلة بين شباب المحافظات الحدودية، والاطلاع علي حجم المجهودات التي بذلتها الدولة في النهوض وخدمة المناطق الحدودية ويرسخ أواصر الصلة بين الأجيال من المحافظات المختلفة.

وأكد المحافظ، أهمية برنامج «أهل مصر» في تعزيز دور الشباب في المحافظات الحدودية،ووصفهم بصمام الأمان لحدود مصرنا الغالية.

ورحب بجميع الوفود المشاركة من أبناء محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد.

وأكد المحافظ أن برنامج «أهل مصر» ياتى فرصة للالتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة لأبناء محافظاتنا الحدودية،وخلق روح المنافسة الرياضية، وتنمية روح التميز والابتكار.