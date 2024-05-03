«المصريين الأحرار» يثمن دور الكنيسة المصرية في نشر قيم المحبة والتسامح

أكّد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أهمية دور الدين في تعزيز القيم الإنسانية النبيلة، مؤكدًا أن نشر ثقافة الحوار والاحترام المتبادل بين جميع أبناء المجتمع، ضرورة من أجل التكاتف والوحدة الوطنية بين جميع المواطنين، فضلا عن أهمية العمل معًا لبناء الجمهورية الجديدة، للوصول إلى مصر التي نحلم بها.

دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة

وجدد «المصريين الأحرار»، في بيان، دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الديمقراطية، إيمانًا بمسؤوليته الوطنية.

وتقدم الحزب، بأحر التهاني والتبريكات لجموع المصريين داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، متوجهًا بخالص التهاني إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والبطريرك إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وكافة كنائس مصر وربوعها.

كما ثمّن دور الكنيسة المصرية في نشر قيم المحبة والتسامح والتآخي بين جميع أبناء الشعب المصري، داعيًا جميع المصريين إلى التكاتف والوحدة الوطنية، وتعزيز قيم الحوار والاحترام المتبادل، ونبذ الفرقة، والعمل معًا لبناء الجمهورية الجديدة.