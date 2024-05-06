أجواء بهجة وجولات نيلية.. شم النسيم «ميحلاش» من غير القناطر الخيرية (فيديو)

شهدت القناطر الخيرية، اليوم، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم 2024 في أجواء مليئة بالبهجة، للاستمتاع بجمال الطبيعة والتاريخ، حيث تحوي الحدائق العديد من الأشجار التاريخية التي يتجاوز عمرها 150 عامًا.

عبر بث مباشر، رصدت عدسة «الوطن» أجواءً مبهجةً بين الأهالي في حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية والتي فتحت أبوابها مع الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين لاستقبال الزوار للاحتفال باعياد شم النسيم.

توافد الاف الأهالي على منطقة القناطر الخيرية

وأفاد أحد ملاك المراكب النيلية بأن اليوم شهد ازدحامًا كبيرًا في عدة مناطق، بالإضافة إلى توفر جولات نيلية بأسعار مخفضة لرؤية عيون قناطر محمد علي والتي يتفرع بالقرب منها نهر النيل إلى فرعي دمياط ورشيد.

رحلات نيلية أمنة لـ الأهالي لرؤية قناطر محمد علي وتفرع النيل

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى تأمين الأسر والأطفال بدعم من شرطة المسطحات المائية، كما تخضع المراكب النيلية إلى عمليات صيانة ويتم متابعتها بشكل دوري لضمان سلامة ركابها على طول نهر النيل.

وبدأ الآلاف من الأسر بالتوافد منذ الصباح الباكر على القناطر الخيرية، للاحتفال بشم النسيم وسط الطبيعة الساحرة والخضرة والمياه الخلابة.

التي يتفرع بالقرب منها نهر النيل إلى فرعي دمياط ورشيد.