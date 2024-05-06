توزيع الورود على المواطنين في القناطر الخيرية احتفالا بشم النسيم

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، حدائق مدينة القناطر الخيرية وكورنيش النيل بمدينة بنها وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وبحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والمهندس أحمد نزيه وكيل وزارة الري بالقليوبية، والمهندس خالد إبراهيم مدير عام ري القناطر الخيرية وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري.

حدائق مدينة القناطر الخيرية

والتقى المحافظ بعدد من الأسر الذين حضروا من مدن المحافظة المختلفة والمحافظات المجاورة للاستمتاع بشم النسيم في حدائق مدينة القناطر الخيرية، وهنأهم بالعيد وقدم لهم الورود، وقدم الشكر لوزارة الري على مجهوداتها في تطوير الحدائق.

وفي إطار خطة المحافظة لاستعدادات لأعياد الربيع، تفقد «الهجان» عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف التي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترديين في حالة الطوارئ، وزار 10 عيادات متنقلة شملت تخصصات «الباطنة والرمد والقلب والعظام وأمراض النساء والأسنان» موجهًا بالتمركز طوال اليوم والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة أي شكاوى.

متابعة أعمال النظافة

وتفقد كورنيش النيل وممشى أهل مصر وكورنيش الرياح التوفيقي من البر الشرقي بمدينة بنها، للتأكد من أعمال النظافة والصيانة اللازمة، موجها المسؤولين بالمدينة بمتابعة أعمال النظافة حفاظًا على المظهر الحضاري، مشددًا على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات، وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق، وذلك في إطار توجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأكد أنه أصدر توجيهاته لمديري مديريات الطب البيطري والزراعة والتموين بالمحافظة، بتوفير جميع الخدمات والسلع الغذائية خاصة الأسماك بمختلف أنواعها والبيض وباقي السلع الغذائية الأخرى التي يكثر الطلب عليها في شم النسيم، مضيفًا أنه شدد على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال وضبط أي تلاعب أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذا تشغيل المخابز بما يحقق وفرة في رغيف الخبز للمواطنين طوال اليوم وإحكام الرقابة على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية وضمان سلامة التخزين والمعروض منها بالأسواق.